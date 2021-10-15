Армянские военные были в нетрезвом состоянии: в Баку отреагировали на обвинения в обстрелах

Обстрел велся одновременно в направлении населенных пунктов и по армянским военным. При этом власти Азербайджана утверждают, что их военные не причастны.

Армения обвинила Вооруженные силы Азербайджана в минометном обстреле поста в Карабахе, в результате которого ранение получило 6 человек. Об этом сообщает армянский омбудсмен Арман Татоян в Facebook.

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По заявлению омбудсмена, обстрел велся в направлении села Харав в Нагорном карабахе и несколько других населенных пунктов. Двое военных получили тяжелые ранения. Татоян также обвинил азербайджанских военных в прямой ответственности за обстрел армянских позиций.

"Это прямое следствие политики геноцида и фашизма азербайджанских властей Азербайджана", — утверждает Арман Татоян.

В Азербайджане заявили, что факт перестрелки действительно был, но в них не принимали азербайджанские военные. В ней были замешаны незаконные армянские военные, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала заявлялось, что армянские военные устроили драку, после чего на месте инцидента прогремел взрыва.

По информации азербайджанских военных, есть погибшие в результате перестрелки.

Напомним, впервые после войны в Нагорном Карабахе азербайджанские самолеты начали летать через воздушное пространство Армении.

Ранее в Азербайджане призвали Россию прекратить вооружать Армению, чтобы выполнить трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху.