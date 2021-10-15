Вірменські військові були в нетверезому стані: в Баку відреагували на звинувачення в обстрілах

Обстріл вівся одночасно в напрямку населених пунктів і по вірменськім військовим. При цьому влада Азербайджану стверджує, що їхні військові не причетні.

Вірменія звинуватила Збройні сили Азербайджану в мінометний обстріл поста в Карабасі, в результаті якого поранення отримало 6 осіб. Про це повідомляє вірменський омбудсмен Арман Татоян у Facebook.

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За заявою омбудсмена, обстріл вівся в напрямку села Харав в Нагірному Карабасі і кілька інших населених пунктів. Двоє військових отримали важкі поранення. Татоян також звинуватив азербайджанських військових в прямій відповідальності за обстріл вірменських позицій.

"Це прямий наслідок політики геноциду і фашизму азербайджанської влади Азербайджану", — стверджує Арман Татоян.

В Азербайджані заявили, що факт перестрілки дійсно був, але в них не приймали азербайджанські військові. У ній були замішані незаконні вірменські військові, які знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. Спочатку заявлялося, що вірменські військові влаштували бійку, після чого на місці інциденту прогримів вибух.

За інформацією азербайджанських військових, є загиблі в результаті перестрілки.

Нагадаємо, вперше після війни в Нагірному Карабасі азербайджанські літаки почали літати через повітряний простір Вірменії.

Раніше в Азербайджані закликали Росію припинити озброювати Вірменію, щоб виконати тристоронню заяву щодо Нагірного Карабаху.