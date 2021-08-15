"Не піддається логіці": Азербайджан закликав Росію припинити озброювати Вірменію

Кремль в останні роки передав зброї Вірменії на мільярди доларів, що не завадило "розгромити вірменську армію".

Президент Азербайджан Ільхам Алієв закликав Росію припинити постачання зброї до Вірменії для виконання всіх пунктів тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху. Про це лідер Азербайджану заявив в інтерв'ю для CNN Turk.

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За словами Алієва, велика частина домовленостей виконана, однак ряд питань все ще залишається відкритими, тому він очікує від Росії зусиль для встановлення довгострокового миру в регіоні.

"Вірменський народ і вірменське керівництво змирилися з новою ситуацією і поразкою. Останні парламентські вибори в Вірменії це показали. Небачене в історії подія, коли керівництво, яке програло, отримало довіру народу. Тому в цій ситуації озброювати Вірменію не піддається ніякій логіці. Ми чекаємо, що Росія перестане озброювати Вірменію, але поки цього не спостерігаємо", — сказав президент Азербайджану.

Також в інтерв'ю азербайджанський президент заявив, що Росія безплатно передала Вірменії озброєння на кілька мільярдів доларів, що не завадило "розгромити вірменську армію". При цьому Міноборони РФ знову заявляє про постачання озброєння до Вірменії.

Нагадаємо, 9 грудня минулого року Вірменія, Азербайджан і Росія прийняли спільну заяву про повне припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. У регіон були введені російські миротворчі сили.

Пізніше в Міноборони Азербайджану зажадали від РФ вивести з Карабаху вірменських військових, що передбачено тристоронньою заявою РФ, Азербайджану та Вірменії.

Час від часу між військовими на азербайджансько-вірменському кордоні відбуваються зіткнення із загиблими.