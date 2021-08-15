"Не поддается логике": Азербайджан призвал Россию прекратить вооружать Армению

Кремль в последние годы передал оружия Армении на миллиарды долларов, что не помешало "разгромить армянскую армию".

Президент Азербайджан Ильхам Алиев призвал Россию прекратить поставки оружия в Армению для выполнения всех пунктов трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом лидер Азербайджана заявил в интервью для CNN Turk.

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По словам Алиева, большая часть договоренностей выполнена, однако ряд вопросов все еще остается открытыми, поэтому он ожидает от России усилий для долгосрочного мира в регионе.

"Армянский народ и армянское руководство смирились с новой ситуацией и поражением. Последние парламентские выборы в Армении это показали. Невиданное в истории событие, когда проигравшее руководство получило доверие народа. Поэтому в этой ситуации вооружать Армению не поддается никакой логике. Мы ждем, что Россия перестанет вооружать Армению, но пока этого не наблюдаем", — сказал президент Азербайджана.

Также в интервью азербайджанский президент заявил, что Россия бесплатно передала Армении вооружения на несколько миллиардов долларов, что не помешало "разгромить армянскую армию". При этом Минобороны РФ снова заявляет о поставка вооружения в Армению.

Напомним, 9 декабря прошлого года Армения, Азербайджан и Россия приняли совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В регион были введены российские миротворческие силы.

Позднее в Минобороны Азербайджана потребовали от РФ вывести из Карабаха армянских военных, что предусмотрено трехсторонним заявлением РФ, Азербайджана и Армении.

Время от времени между военными на азербайджанско-армянской границе происходят боестолкновения с погибшими.