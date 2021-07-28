На азербайджанско-армянской границе произошли новые столкновения: 3 погибших и 4 раненых

Это уже второе обострение ситуации на границе за последние несколько дней. Стороны обвиняют друг друга в применении танков и минометов.

В районе 00:50 28 июля на границе Азербайджана с Арменией произошла перестрелка с применением стрелкового оружия и гранатометов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана и МИД Армении.

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Азербайджанская сторона заявляет об интенсивном обстреле их позиции на территории Кельбаджарского района. В результате обстрела ранено двое военных. Ответственность за обстрелы Министерство обороны Азербайджана возложило на Армению. Ведомство обвиняет армянских военных в применении танков и 120-мм минометов.

В свою очередь армянская сторона заявила об атаке их позиций на северо-восточном участке границы. В результате атаки погибло трое военных, а двое получили ранение. Также они называют другое время начала боя: не 00:50, а в районе 3:40 утра.

"По ситуации на 09:20 азербайджанские подразделения понесли потери и были отброшены на исходные позиции", — указывают в Минобороны Армении.

С 10:00 по местному времени (с 9:00 по Киеву) Армения приняла предложение России объявить о прекращении огня. При этом сообщается, что Азербайджан продолжает обстрелы из минометов и танков.

Напомним, 23 июля были снова столкновения на азербайджанско-армянской границе. Стороны обвиняют друг друга в нападении.

С 12 мая между странами снова разгорелся конфликт из-за отсутствия демаркации границ. Азербайджан стянул свои войск в одну из областей Армении. Из-за этого в ОДКБ начали обсуждение просьбы Армении о помощи из-за действий Азербайджана. Перед этим в.о. премьер-министра Армении Пашинян попросил у Путина перебросить военных в Сюникскую область. МИД Азербайджана призвал Армению "принять реальность режима межгосударственной границы".