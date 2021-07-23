На азербайджанско-армянской границе снова стрельба, есть раненые и погибшие

Стороны обвиняют друг друга в открытии огня первым, также у них разные версии о времени инцидента.

В районе конфликтного района на границе Азербайджана и Армении в Гегаркунике произошла стрельба. В Минобороны Армении сообщают о 3 раненых. В азербайджанском оборонном ведомстве заявляют об одном погибшем.

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Как заявляет армянская сторона, огонь открыли первыми азербайджанскими военными. Выстрелы прозвучали около 17:00 по местному времени. Перед столкновением, как заявляют в Минобороны, стрельба прозвучала сперва на военной базе Азербайджана.

Конфликт мог быть связан с межличностным инцидентом между военными. Так как в сообщении азербайджанском Минобороны заявляют о погибшем с их стороны.

"В результате очередной провокации азербайджанской стороны 3 военнослужащих ВС РА получили огнестрельное ранение. Их жизни ничего не угрожает", — указывают в Минобороны Армении.

Всю ответственность за обстрел они возложили на Азербайджан.

По информации Азербаджанского Министерства обороны, инцидент произошел примерно в 16:00. Первыми открыли огонь бойцы Армении с территории Басаркечярского района.

"В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий азербайджанской армии гизирь Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом", — заявили в ведомстве.

Всю ответственность они возлагают на Армению.

Напомним, Россия может разместить свои войска вдоль азербайджанско-армянской границы.

С 12 мая между странами снова разгорелся конфликт из-за отсутствия демаркации границ. Азербайджан стянул свои войск в одну из областей Армении. Из-за этого в ОДКБ начали обсуждение просьбы Армении о помощи из-за действий Азербайджана. Перед этим в.о. премьер-министра Армении Пашинян попросил у Путина перебросить военных в Сюникскую область. МИД Азербайджана призвал Армению "принять реальность режима межгосударственной границы".