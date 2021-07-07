"Идут консультации": Россия может разместить свои войска вдоль границы Армении и Азербайджана

На фоне обстрелов 6 июля, и.о. премьер-министра Армении отправился в Москву для переговоров о размещении военных вдоль всей границы двух стран.

На приграничной территории Армении и Азербайджана могут появиться российские военные из 102 военной базы. Об этом сообщает РБК.

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По словам посла, российские пограничники находятся в Сюнике, где размещены их посты для безопасной ситуации. Однако сейчас обсуждается вопрос о размещении российских пограничников вдоль границе, в том числе и в Гегаркуне, где недавно были инциденты между двумя сторонами.

"По этим вопросам идут предметные обсуждения, консультация, в том числе, и в практическом плане. Я думаю, что все будет определяться интересами безопасности Армении, обеспечения стабильности на границе и реализацией договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате", — заявил Копыркин.

Также Путин проведет встречу с Пашиняном, на которой они обсудят соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В то же время в телеграм-каналах, которые, предположительно контролируются Минобороны РФ, публикуют фото с военными РФ из 102-й базы России в Гехаркуникской области Армении.

[ + – ] Предположительно, фото российских пограничников и военнослужащих 102-ой базы МО РФ в Гехаркуникской области Армении.

Как заявляет глава Генштаба Армении Артак Давтян заявил, что переговоры о размещении пограничников действительной ведутся, но решения еще не принято.

При этом вчера, 6 июля стало известно, что между Арменией и Азербайджаном произошли обстрелы. Как заявляет омбудсмен Армении Арман Татоян в Facebook, азербайджанские военные обстреляли село Верин Шоржа Гегаркуникской области. В то же время Минобороны Азербайджана обвиняет в обстрелах Армению.

В результате обстрелов один азербайджанский военный получил ранение. Его отправили в военный госпиталь.

Напомним, на выборах в Армении победила партия Пашиняна. Ранее сообщалось, что Пашинян предложил Азербайджану обменять своего сына на всех военнопленных.

С 12 мая между странами снова разгорелся конфликт из-за отсутствия демаркации границ. Азербайджан стянул свои войск в одну из областей Армении. Из-за этого в ОДКБ начали обсуждение просьбы Армении о помощи из-за действий Азербайджана. Перед этим в.о. премьер-министра Армении Пашинян попросил у Путина перебросить военных в Сюникскую область. МИД Азербайджана призвал Армению "принять реальность режима межгосударственной границы".