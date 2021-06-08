Пашинян предложил Азербайджану обменять своего сына на всех военнопленных

По словам топ-чиновника, его заявление об обмене следует расценивать как официальное.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обменять своего сына Ашота на всех военнопленных.

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Об этом пишет издание "Спутник Армения".

Так, топ-чиновник решил прокомментировать предложение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна об обмене Ашота Пашиняна на 20-25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил бывших президентов страны Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна в сутенерстве и торговле людьми, и предложил им вести переговоры по обмену своего сына Ашота на всех армянских военнопленных.

"Тебе (Сержу Саргсяну — ред.), как официальному сутенеру многих лет и специалисту по траффикингу, говорю – согласен. И говорю Алиеву официально – предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик (Роберт Кочарян — ред.), как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, то вашему корыту это будет как раз к месту", — подчеркнул Никол Пашинян в своем заявлении.

И.о. премьер-министра Армении также призвал расценивать свое заявление как официальное, а не эмоциональное, и добавил, что ждет реакции на предложение обмена пленными.

В своем заявлении Никол Пашинян также предупредил, что в Армении будет политическая вендетта и кадровая чистка, а "выбросит за шкирку" он тех глав общин, которые допустят нарушения во время досрочных парламентских выборов.

Отметим, что сын Пашиняна Ашот в июле 2018 года по собственному желанию отправился на военную службу в Нагорный Карабах.

Ранее Фокус сообщал, что 25 апреля Никол Пашинян ушел в отставку с должности премьер-министра Армении. Он анонсировал досрочные выборы в парламент на 20 июня и заявил, что до этого времени будет работать на должности и.о. премьера.

Также Фокус рассказывал, что Никол Пашинян представил план урегулирования ситуации с Азербайджаном. Согласно стратегии Пашиняна, стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должны зеркально отвести свои войска от границ и разместить вдоль границы наблюдателей.