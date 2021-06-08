Пашинян запропонував Азербайджану обміняти свого сина на всіх військовополонених

За словами топ-чиновника, його заяву про обмін слід розцінювати як офіційну.

В. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву обміняти свого сина Ашота на всіх військовополонених.

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Про це пише видання "Супутник Вірменія".

Так, топ-чиновник вирішив прокоментувати пропозицію колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна про обмін Ашота Пашиняна на 20-25 солдатів, утримуваних в Азербайджані.

В. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звинуватив колишніх президентів країни Сержа Саргсяна і Роберта Кочаряна в сутенерстві й торгівлі людьми, і запропонував їм вести переговори з обміну свого сина Ашота на всіх вірменських військовополонених.

"Тобі (Сержу Саргсяну — ред.), як офіційному сутенеру багатьох років і фахівцеві з трафікінгу, кажу — згоден. І говорю Алієву офіційно — пропоную сина в обмін на всіх полонених. Кажу офіційно. Сержик та Робік (Роберт Кочарян — ред.), як фахівці з купівлі-продажу людей, даю вам повноваження вести переговори з цього питання. Якщо заробите на цьому кілька тисяч доларів, то вашому кориту це буде якраз до речі", — підкреслив Нікол Пашинян у своїй заяві.

В. о. прем'єр-міністра Вірменії також закликав розцінювати свою заяву як офіційну, а не емоційну, і додав, що чекає реакції на пропозицію обміну полоненими.

У своїй заяві Нікол Пашинян також попередив, що у Вірменії буде політична вендета і кадрова чистка, а "викине за шкірку" він тих голів громад, які допустять порушення під час дострокових парламентських виборів.

Зазначимо, що син Пашиняна Ашот у липні 2018 року за власним бажанням пішов на військову службу в Нагірний Карабах.

Раніше Фокус повідомляв, що 25 квітня Нікол Пашинян пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Вірменії. Він анонсував дострокові вибори в парламент на 20 червня і заявив, що до цього часу працюватиме на посаді в. о. прем'єра.

Також Фокус розповідав, що Нікол Пашинян представив план врегулювання ситуації з Азербайджаном. Згідно зі стратегією Пашиняна, сторони збройного конфлікту в Нагірному Карабасі повинні дзеркально відвести свої війська від кордонів і розмістити вздовж кордону спостерігачів.