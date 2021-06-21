"Стальная революция": на выборах в Армении разгромно победила партия Пашиняна

В блоке "Армения" экс-президента Кочаряна результаты голосования назвали "сомнительными", напомнив о многочисленных митингах против действующей власти.

В воскресенье, 20 июня, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в которых участвовали 25 политических сил. ЦИК Армении уже закончила подсчет 100% голосов избирателей и установила, что уверенным победителем выборов стала партия "Гражданский договор" и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна. За эту политсилу проголосовали 53,92%.

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Голоса за другие политсилы распределились следующим образом:

блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна — 21,04% ;

; блок "Честь имею", созданный вокруг "Республиканской партии" бывшего президента страны Сержа Саргасяна и партии "Отечество" бывшего руководителя Службы национальной безопасности Артура Ванецяна — 5,23% ;

; партия "Процветающая Армения" во главе с армянским предпринимателем Гагиком Царукяном — 3,96% ;

; партия "Светлая Армения", возглавляемая Эдмондом Марукяном — 1,22%.

Примечательно, что, согласно избирательному законодательству страны, проходной барьер для блоков на парламентских выборах составляет 7%, для партий — 5%. Впрочем, если этот барьер преодолевают лишь две политсилы, то мандаты достанутся и той, которая оказалась на третьем месте по итогам голосования.

Таким образом в парламент Армении проходят: партия "Гражданский договор", блок "Армения" и блок "Честь имею".

Явка на парламентских выборах 20 июня составила 49,4% (1 281 911 избирателей).

Никол Пашинян на своей странице в Twitter уже объявил о победе своей политсилы на этих выборах. По его информации, партия "Гражданский договор" в новом парламенте получит не менее 71 мандата из 105, что позволит ей самостоятельно сформировать новое правительство. Пашинян подчеркнул, что происходить это будет под его руководством.

Во время выступления, которое транслировалось в Facebook, Пашинян заявил, что результаты выборов и победа его политсилы "восстановит национальное единство" в Армении.

"Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную" вместо "бархатной". Все договоренности будут выполнены", — заявил Пашинян.

Также и.о. премьер-министра Армении сообщил, что намерен в ближайшее время провести консультации со всеми "здоровыми политическими силами", чтобы узнать об их представлениях касательно "консолидации политической жизни в стране".

Примечательно, что в блоке "Армения" бывшего президента Кочаряна уже назвали итоги выборов спорными и "не внушающими доверия".

"Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях", — отмечается в заявлении блока.

Отметим, эти выборы состоялись на волне многочисленных митингов в стране и общественного разочарования из-за нового витка войны за Нагорный Карабах, который ознаменовался переходом практически всей его территории под контроль Азербайджана.

Напомним, на прошлой неделе во время встречи с избирателями Пашинян заявил, что Армении необходимо углублять военное сотрудничество с Москвой. Произошло это в тот же день, когда президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была подписана Шушинская декларация о сотрудничестве, которая касается, в том числе, и военной сферы.