"Армения без Никола". Протестующие против Пашиняна ворвались в здание правительства (видео)

Участники акции требовали отставки премьера и заявляли, что "в Армении нет домов, в которых мог бы спрятаться Пашинян".

В Армении продолжаются акции противников действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. В частности, 1 марта во время очередного протеста группа оппозиционеров вошла в здание правительства в Ереване и начала требовать отставки премьера. Об этом рассказывает издание "Радио Свобода".

По информации журналистов, в здание зашли "десятки протестующих". Оппозиционеры утверждали, что "в Армении нет домов, в которых мог бы спрятаться Пашинян".

Издание "Спутник Армения" сообщило, что попавшие в здание правительства участники протеста не смогли пройти дальше КПП.

По информации издания "РИА Новости", оппозиционеры, покричав лозунги, через какое-то время покинули здание правительства.

"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", — сказал один из участников.

Информации о задержанных или пострадавших во время этой акции в здании правительства не поступало.

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении обнародовал заявление с требованием отставки Никола Пашиняна, документ подписали 40 человек во главе с начальником Оником Гаспаряном, его заместителями и руководителями воинских управлений. Главным поводом для недовольства стало недавнее распоряжение об увольнении первого заместителя Тирана Хачатряна. Вскоре протестующие из разных районов Еревана начали стягиваться к Министерству обороны, чтобы оказать поддержку военным.

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собираться на Площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства. В тот же день премьер-министр организовал шествие, которое перешло в стычку с оппозиционерами на площади Свободы.

26 февраля сторонники оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, а затем направилась шествием ко дворцу президента Армении Армена Саркисяна.

27 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об освобождении от должности начальника генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, как того требовал Пашинян.