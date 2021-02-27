Президент Армении не стал увольнять главу Генштаба, как того требовал Пашинян

Саркисян счел требование Пашиняна об отставке неконституционным, добавив, что не защищает при этом никакую политическую силу.

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об освобождении от должности начальника генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отставки Гаспаряна добивается глава правительства страны Никол Пашинян.

"Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями", — говорится в сообщении.

Представительство главы государства отмечает, что Саркисян "не защищает никакую политическую силу, а руководствуется исключительно общенациональными интересами".

"Бесспорно, Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет. Очевидно также, что Вооруженные силы сегодня нуждаются в нашем содействии и внимании. Решение проблем армии — приоритет, и этот вопрос не может быть проигнорирован. Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует структурных и всеобъемлющих решений и не может быть решена частыми кадровыми изменениями, без учета существующей в стране ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

До этого, 25 февраля, представители Вооруженных сил Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна вместе с его кабинетом. Руководитель правительства назвал это попыткой военного переворота в стране и подал президенту Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.

В пятницу и в субботу президент страны встречался с начальником генштаба, оппозицией, парламентскими и внепарламентскими силами.

У главы правительства есть право еще раз подать ходатайство об отставке Гаспаряна президенту, и он уже заявил, что этим правом воспользуется.

"Президент республики принял решение направить проект указа об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения в канцелярию премьер-министра с возражениями. Это решение никак не способствует разрешению ситуации", – написал Пашинян у себя в соцсетях.

Как сообщалось ранее, в Ереване 26 февраля сторонники оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, а затем направилась шествием ко дворцу президента Армении Армена Саркисяна.

Участники митинга ненадолго остановились у резиденции Никола Пашиняна с массовой акцией, во время которого призвали немедленно сменить премьер-министра, обошлось без столкновений с полицией. Затем сторонники "Движения за спасение родины" продолжили шествие, ведь Армен Саркисян согласился принять их в 15:40 по ереванскому времени. Кандидат в премьер-министры, лидер "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян, глава партии "Отечество", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян и экс-депутат от РПА Ваграм Багдасарян зашли во дворец президента для встречи.

Протестующие планируют уговорить президента не подписывать ходатайство Никола Пашиняна об увольнении Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Координатор движения Ишхан Сагателян заявил, что оппозиционеры планируют подготовить аргументы и обратиться в Конституционный суд, чтобы признать требование премьера незаконным. По его мнению, Никол Пашинян оказывает давление на военнослужащих, однако они твердо стоят на своем.

Ранее Генштаб ВС Армении обнародовал заявление в с требованием отставки Никола Пашиняна, документ подписали 40 человек во главе с начальником Оником Гаспаряном, его заместителями и руководителями воинских управлений. Главным поводом для недовольство стало недавнее распоряжение об увольнении первого заместителя Тирана Хачатряна. Вскоре протестующие из разных районов Еревана начали стягиваться к Министерству обороны, чтобы оказать поддержку военным.

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собираться на Площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства. В тот же день премьер-министр организовал шествие, которое перешло в стычку с оппозиционерами на площади Свободы.

Протесты против Никола Пашиняна начались осенью 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В итоге контроль на частью территории получили азербайджанцы, а жители Армении массово потребовали отставки Кабмина.