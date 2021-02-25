Генштаб ВС Армении призвал Пашиняна уйти в отставку: премьер собирает сторонников (видео)

Армянские военные встали на сторону оппозиции после скандального соглашения по Нагорному Карабаху.

Руководство Генерального штаба Вооруженных сил Армении потребовало отставки премьер-министр Никола Пашиняна. Как сообщает "Sputnik.Армения", глава правительства уже отреагировал и начал собирать своих сторонников.

Начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы всех управлений и командиры воинских подразделений (всего более 40 человек) подписали заявление, которым выразили протест против "неэффективных" решений правительства во главе с Николом Пашиняном. В частности они отметили, что решение об увольнении первого заместителя начальника штаба Тирана Хачатряна приняли без учета интересов Армении. Военнослужащие также призвали не применять силу против демонстрантов.

"Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел", — отметили авторы заявления. — "Серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели".

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота, о чем сообщил во время трансляции в "Фейсбук". Он созвал своих сторонников к дому правительства на Площади Республики в Ереване, где собирается выступить с обращением к народу в прямом эфире в 16:00 по местному времени. Туда быстро стянулись журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

"Sputnik.Армения" в Телеграм-канале сообщило, что президент Армении Армен Саркисян получил заявление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, но в отличие от вчерашнего указа относительно первого замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, этот документ еще не подписан.

Телеграм-канал Yerevan․Today Rus сообщил, что люди начали стягиваться из разных районов Еревана к Министерству обороны, чтобы поддержать представителей Генштаба.

Протесты против Никола Пашиняна начались осенью 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры посчитали решение правительства предательским и потребовали отставки Кабмина.

Ранее стало известно, что 25 февраля активисты перекрыли несколько улиц и проспектов в Ереване, а также заблокировали движение поездов метро. Полиция принялась расчищать дороги и задержала нескольких активистов.