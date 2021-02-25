Массовые протесты в Ереване: участники требуют отставки Пашиняна (видео)

Протестующие перекрыли дороги и остановили движение поездов в столичном метро.

25 февраля в Ереване начались массовые протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает портал "Кавказский узел".

Утром сторонники "Движения по спасению родины" перекрыли несколько столичных улиц и проспектов при помощи автомобилей, многие участники акции просто выстроились на проезжей части и скандировали "Армения без Никола".

"Новости Армении — News.am" передает, что сотрудники полиции назвали действия активистов незаконными, призвали их разойтись. Очевидцы записали на камеру, как правоохранители задержали несколько человек и усадили их в служебные авто. Через какое-то время движение было восстановлено, но затем сторонники оппозиции снова перекрыли улицы.

По данным агентства "Интерфакс", примерно в то же время оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро. Протестующие вставали в дверях вагонов, мешая машинистам ехать дальше по маршруту. Представитель партии "Дашнакцутюн" Герасим Варданян заявил, что протесты будут продолжаться, пока Никол Пашинян и его сторонники не уйдут из правительства.

Вскоре после этого Телеграм-канал Yerevan․Today Rus сообщил, что армия встала на сторону протестующих. Люди начали стягиваться из разных районов Еревана к Министерству обороны.

Протесты в Армении регулярно вспыхивают с ноября 2020 года из-за соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. По договоренностям, под контроль азербайджанцев перешла часть непризнанной республики, в том числе стратегически важный город Шуши. Протестующие обвиняют премьера в предательстве армянского народа и поражении в войне за Нагорный Карабах. Как заявил сам Пашинян, у правительства не было другого выхода, чтобы остановить кровопролитный вооруженный конфликт и избежать новых жертв.

Ранее стало известно, что у премьер-министра Армении Пашиняна украли паспорт во время протестов. Предполагается, что документ стащили люди, которые ворвались в здание правительства 10-го ноября 2020 года, после подписания мирного соглашения по НКР. Помимо Никола Пашиняна, дипломатических паспортов лишились еще 14 человек, в тот же день МИД их аннулировал. В ночь на 10 ноября протестующиеразгромили здания правительства, парламента, а также личный особняк премьер-министра в Ереване.