Масові протести в Єревані: учасники вимагають відставки Пашиняна (відео)

Протестувальники перекрили дороги і зупинили рух поїздів у столичному метро.

25 лютого в Єревані почалися масові протести проти премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Про це повідомляє портал "Кавказький вузол".

Вранці прихильники "Руху з порятунку батьківщини" перекрили кілька столичних вулиць і проспектів за допомогою автомобілів, багато учасників акції просто вишикувалися на проїжджій частині і скандували "Вірменія без Нікола".

"Новини Вірменії — News.am" передає, що співробітники поліції назвали дії активістів незаконними, закликали їх розійтися. Очевидці записали на камеру, як правоохоронці затримали кілька людей і посадили їх у службові авто. Через якийсь час рух було відновлено, але потім прихильники опозиції знову перекрили вулиці.

За даними агентства "Інтерфакс", приблизно в той же час опозиціонери заблокували роботу єреванського метро. Протестувальники вставали у дверях вагонів, заважаючи машиністам їхати далі за маршрутом. Представник партії "Дашнакцутюн" Герасим Варданян заявив, що протести триватимуть, поки Нікол Пашинян і його прихильники не підуть з уряду.

Незабаром після цього телеграм-канал Yerevan.Today Rus повідомив, що армія стала на сторону протестувальників . Люди почали стягуватися з різних районів Єревана до Міністерства оборони.

Протести у Вірменії регулярно спалахують з листопада 2020 року через угоди з припинення військових дій у Нагірному Карабаху, підписаного Вірменією, Азербайджаном і Росією. За домовленостями, під контроль азербайджанців перейшла частина невизнаної республіки, у тому числі стратегічно важливе місто Шуші. Протестувальники звинувачують премʼєра в зраді вірменського народу і поразку у війні за Нагірний Карабах. Як заявив сам Пашинян, в уряду не було іншого виходу, щоб зупинити кровопролитний збройний конфлікт і уникнути нових жертв.

Раніше стало відомо, що в премʼєр-міністра Вірменії Пашиняна вкрали паспорт під час протестів. Передбачається, що документ вкрали люди, які увірвалися в будівлю уряду 10-го листопада 2020 року після підписання мирної угоди щодо НКР. Крім Нікола Пашиняна, дипломатичних паспортів позбулися ще 14 осіб, у той же день МЗС їх анулював. У ніч на 10 листопада протестувальники розгромили будівлі уряду, парламенту, а також особистий особняк премʼєр-міністра в Єревані.