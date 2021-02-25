Генштаб ЗС Вірменії закликав Пашиняна піти у відставку: прем'єр збирає прихильників (відео)

Вірменські військові встали на сторону опозиції після скандальної угоди щодо Нагірного Карабаху.

Керівництво Генерального штабу Збройних сил Вірменії вимагає відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Як повідомляє "Sputnik.Арменія", глава уряду вже відреагував і почав збирати своїх прихильників.

Начальник Генштабу Оніко Гаспарян, його заступники, голови всіх управлінь і командири військових підрозділів (загалом понад 40 осіб) підписали заяву, якою висловили протест проти "неефективних" рішень уряду на чолі з Ніколом Пашиняном. Зокрема вони зазначили, що рішення про звільнення першого заступника начальника штабу Тирана Хачатряна взяли без врахування інтересів Вірменії. Військовослужбовці також закликали не застосовувати силу проти демонстрантів.

"Збройні сили Вірменії довгий час терпляче зносили нападки чинної влади проти армії, проте всьому є межа", — зазначили автори заяви. — "Серйозні помилки у зовнішній політиці привели країну на межу загибелі".

У відповідь Нікол Пашинян назвав заяву Генштабу спробою військового перевороту, про що повідомив під час трансляції у "Фейсбук". Він скликав своїх прихильників до будинку уряду на Площі Республіки в Єревані, де збирається виступити зі зверненням до народу в прямому ефірі о 16:00 за місцевим часом. Туди швидко стяглися журналісти і співробітники правоохоронних органів.

"Sputnik.Арменія" в телеграм-каналі повідомило, що президент Вірменії Армен Саркісян отримав заяву про звільнення глави Генштабу Оніка Гаспаряна, але на відміну від вчорашнього указу щодо першого заступника голови Генштабу Тирана Хачатряна, цей документ ще не підписаний.

Телеграм-канал Yerevan.Today Rus повідомив, що люди почали стягуватися з різних районів Єревана до Міністерства оборони, щоб підтримати представників Генштабу.

Протести проти Нікола Пашиняна почалися восени 2020 роки після підписання тристоронньої угоди між Вірменією, Росією та Азербайджаном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Опозиціонери вважають рішення уряду зрадницьким і вимагають відставки Кабміну.

Раніше стало відомо, що 25 лютого активісти перекрили кілька вулиць і проспектів в Єревані, а також заблокували рух поїздів метро. Поліція почала розчищати дороги і затримала кількох активістів.