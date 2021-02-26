Оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна и направилась ко дворцу президента (видео)

Президент Армении Армен Саркисян согласился встретиться с представителями оппозиции.

В Ереване 26 февраля сторонники оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, а затем направилась шествием ко дворцу президента Армении Армена Саркисяна. Подробности сообщает издание "Sputnik Армения".

Участники митинга ненадолго остановились у резиденции Никола Пашиняна с массовой акцией, во время которого призвали немедленно сменить премьер-министра, обошлось без столкновений с полицией. Затем сторонники "Движения за спасение родины" продолжили шествие, ведь Армен Саркисян согласился принять их в 15:40 по ереванскому времени. Кандидат в премьер-министры, лидер "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян, глава партии "Отечество", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян и экс-депутат от РПА Ваграм Багдасарян зашли во дворец президента для встречи.

Протестующие планируют уговорить президента не подписывать ходатайство Никола Пашиняна об увольнении Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Координатор движения Ишхан Сагателян заявил, что оппозиционеры планируют подготовить аргументы и обратиться в Конституционный суд, чтобы признать требование премьера незаконным. По его мнению, Никол Пашинян оказывает давление на военнослужащих, однако они твердо стоят на своем.

Ранее Генштаб ВС Армении обнародовал заявление в с требованием отставки Никола Пашиняна, документ подписали 40 человек во главе с начальником Оником Гаспаряном, его заместителями и руководителями воинских управлений. Главным поводом для недовольство стало недавнее распоряжение об увольнении первого заместителя Тирана Хачатряна. Вскоре протестующие из разных районов Еревана начали стягиваться к Министерству обороны, чтобы оказать поддержку военным.

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собираться на Площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства. В тот же день премьер-министр организовал шествие, которое перешло в стычку с оппозиционерами на площади Свободы.

Протесты против Никола Пашиняна начались осенью 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В итоге контроль на частью территории получили азербайджанцы, а жители Армении массово потребовали отставки Кабмина.