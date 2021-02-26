Опозиція влаштувала мітинг біля резиденції Пашиняна і попрямувала до палацу президента (відео)

Президент Вірменії Армен Саркісян погодився зустрітися з представниками опозиції.

У Єревані 26 лютого прибічники опозиції влаштували мітинг біля резиденції прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, а потім попрямувала ходою до палацу президента Вірменії Армена Саркісяна. Подробиці повідомляє видання "Sputnik Вірменія".

Учасники мітингу ненадовго зупинилися біля резиденції Нікола Пашиняна з масовою акцією, під час якої закликали негайно змінити прем'єр-міністра, обійшлося без сутичок з поліцією. Потім прихильники "Руху за порятунок батьківщини" продовжили ходу, адже Армен Саркісян погодився прийняти їх о 15:40 за єреванським часом. Кандидат у прем'єр-міністри, лідер "Руху за порятунку Батьківщини" Вазген Манукян, голова партії "Вітчизна", екс-директор РНБ Вірменії Артур Ванецян і екс-депутат від РПА Ваграм Багдасарян зайшли до палацу президента для зустрічі.

Протестувальники планують вмовити президента не підписувати клопотання Нікола Пашиняна про звільнення Генерального штабу ЗС Оніка Гаспарян. Координатор руху Ішхан Сагателян заявив, що опозиціонери планують підготувати аргументи і звернутися до Конституційного суду, щоб визнати вимогу прем'єра незаконною. На його думку, Нікол Пашинян тисне на військовослужбовців, проте вони твердо стоять на своєму.

Раніше Генштаб ЗС Вірменії оприлюднив заяву з вимогою відставки Нікола Пашиняна, документ підписали 40 осіб на чолі з начальником Оніком Гаспаряном, його заступниками та керівниками військових управлінь. Головним приводом для невдоволення стало нещодавнє розпорядження про звільнення першого заступника Тирана Хачатряна. Незабаром учасники протесту з різних районів Єревана почали стягуватися до Міністерства оборони, щоб надати підтримку військовим.

У відповідь Нікола Пашинян назвав заяву Генштабу спробою військового перевороту і закликав своїх прихильників збиратися на Площі Республіки в Єревані, де розташована будівля уряду. У той же день прем'єр-міністр організував ходу, яка перейшла в бійку з опозиціонерами на площі Свободи.

Протести проти Нікола Пашиняна почалися восени 2020 року після підписання тристоронньої угоди між Вірменією, Росією й Азербайджаном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. У підсумку контроль на частиною території отримали азербайджанці, а жителі Вірменії масово почали вимагати відставки Кабміну.