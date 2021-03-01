"Вірменія без Нікола". Протестувальники проти Пашиняна увірвалися в будівлю уряду (відео)

Учасники акції вимагали відставки прем'єра і заявляли, що "у Вірменії немає будинків, в яких міг би сховатися Пашинян".

У Вірменії тривають акції супротивників чинного премʼєр-міністра країни Нікола Пашиняна. Зокрема, 1 березня під час чергового протесту група опозиціонерів увійшла в будівлю уряду в Єревані і почала вимагати відставки премʼєра. Про це розповідає видання "Радіо Свобода".

За інформацією журналістів, до будівлі зайшли "десятки протестувальників". Опозиціонери стверджували, що "у Вірменії немає будинків, в яких міг би сховатися Пашинян".

Видання "Супутник Вірменія" повідомило, що учасники протесту, які потрапили в будівлю уряду, не змогли пройти далі КПП.

За інформацією видання "РИА Новости", опозиціонери, покричавши гасла, через якийсь час покинули будівлю уряду.

"Ми завершуємо нашу акцію. Нашою метою було показати, що можемо увійти в будь-яке міністерство", — сказав один з учасників.

Інформації про затриманих або постраждалих під час цієї акції в будівлі уряду не надходило.

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб ВС Вірменії оприлюднив заяву з вимогою відставки Нікола Пашиняна, документ підписали 40 осіб на чолі з начальником Оніком Гаспаряном, його заступниками та керівниками військових управлінь. Головним приводом для невдоволення стало недавнє розпорядження про звільнення першого заступника Тирана Хачатряна. Незабаром учасники протесту з різних районів Єревана почали стягуватися до Міністерства оборони, щоб надати підтримку військовим.

У відповідь Нікол Пашинян назвав заяву Генштабу спробою військового перевороту і закликав своїх прихильників збиратися на Площі Республіки в Єревані, де розташована будівля уряду. У той самий день премʼєр-міністр організував ходу, яка перейшла в бійку з опозиціонерами на площі Свободи.

26 лютого прибічники опозиції влаштували мітинг біля резиденції премʼєр-міністра Нікола Пашиняна, а потім попрямувала ходою до палацу президента Вірменії Армена Саркісяна.

27 лютого стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна, як того вимагав Пашинян.