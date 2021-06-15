"А был за ЕС": Пашинян заявил о необходимости углублять военное сотрудничество Армении и России

По словам и.о. премьера страны, на такой шаг они должны пойти из-за действий Азебрайджана. Ранее Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о сотрудничестве.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что из-за политики Азербайджана Еревану необходимо серьезно углублять военное сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом он сказал во вторник, 15 июня, во время митинга своих сторонников в Капане (Сюникская область), передает ТАСС.

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"На агрессивную политику Азербайджана мы должны ответить международными инструментами сдерживания. Должны серьезно углубить наше военное и стратегическое сотрудничество с Россией", — подчеркнул Пашинян.

Политик не исключил возможности и привлечения минской группы ОБСЕ для обеспечения безопасности Армении.

Также Пашинян заявил, что все это должно происходить вместе с реформированием вооруженных сил страны.

Примечательно, что пришел к власти в Армении Пашинян как антикоррупционный политик, выступавший за сближение страны с Европейским союзом.

Ранее в этот же день, 15 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о партнерстве в военной сфере и вопросах безопасности.

По итогам переговоров Алиев заявил, что этот документ поднимает отношения Баку и Анкары на самый высокий уровень и "демонстрирует единство двух стран".

"Сегодня Турция и Азербайджан — самые близкие страны в мире. История, культура, общие этнические корни, религия, язык, братство наших народов", — сказал Алиев.

Издание Haber Turk сообщало, что Баку и Анкара по итогам встречи также должны подписать проект реконструкции Нагорного Карабаха и договоры о политическом и экономическом сотрудничестве.

Встреча Алиева и Эрдогана прошла в городе Шуша, который президент Азербайджана в январе 2021 года назвал "культурной столицей" страны.

Напомним, с 27 сентября по 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Они были прекращены после подписания соглашения, по которому большая часть Карабаха отошла под контроль Баку, а в регион ввели миротворческие силы Российской Федерации.

В декабре того же года Алиев во время "Парада победы" заявил, что столица Армении — Ереван — является исторической землей Азербайджана. Присутствовавший на мероприятии Эрдоган же подчеркнул, что "конфликт с Ереваном еще не закончился".