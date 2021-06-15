"А був за ЄС": Пашинян заявив, що Вірменії необхідно поглиблювати військове співробітництво з Росією

За словами в.о. прем'єра країни, на такий крок вони повинні піти через дії Азебрайджана. Раніше Алієв і Ердоган підписали Шушінську декларацію про співпрацю.

Виконуючий обовʼязки премʼєр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що через політику Азербайджану Єревану необхідно серйозно поглиблювати військове співробітництво з Російською Федерацією. Про це він сказав у вівторок, 15 червня, під час мітингу своїх прихильників в Капаней (сюнік), передає ТАСС.

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"На агресивну політику Азербайджану ми повинні відповісти міжнародними інструментами стримування. Повинні серйозно поглибити наше військове і стратегічне співробітництво з Росією", — підкреслив Пашинян.

Політик не виключив можливості і залучення мінської групи ОБСЄ для забезпечення безпеки Вірменії.

Також Пашинян заявив, що все це має відбуватися разом з реформуванням збройних сил країни.

Примітно, що Пашинян, прийшовши до влади у Вірменії як антикорупційний політик, який виступав за зближення країни з Європейським союзом.

Раніше того ж дня, 15 червня, президент Азербайджану Ільхам Алієв і його турецький колега Реджеп Тайїп Ердоган підписали Шушінську декларацію про партнерство у військовій сфері і питаннях безпеки.

За підсумками переговорів Алієв заявив, що цей документ піднімає відносини Баку і Анкари на найвищий рівень і "демонструє єдність двох країн".

"Сьогодні Туреччина і Азербайджан — найближчі країни в світі. Історія, культура, загальні етнічні корені, релігія, мова, братство наших народів", — сказав Алієв.

Видання Haber Turk повідомляло, що Баку і Анкара за підсумками зустрічі також повинні підписати проект реконструкції Нагірного Карабаху і договори про політичне та економічне співробітництво.

Зустріч Алієва і Ердогана пройшла в місті Шуша, яке президент Азербайджану в січні 2021 року назвав "культурною столицею" країни.

Нагадаємо, з 27 вересня по 10 листопада 2020 року в Нагірному Карабасі велися активні бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Вони були припинені після підписання угоди, за якою велика частина Карабаху відійшла під контроль Баку, а в регіон ввели миротворчі сили Російської Федерації.

У грудні того ж року Алієв під час "Параду перемоги" заявив, що столиця Вірменії — Єреван — є історичною землею Азербайджану. Присутній на заході Ердоган також підкреслив, що "конфлікт з Єреваном ще не закінчився".