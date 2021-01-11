По Нагорному Карабаху подписано новое соглашение: в чем его суть (фото)

Новый документ посвящен развитию инфраструктуры и экономики Карабаха.

Во время переговоров президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые состоялись в Москве 11 января, было подписано новое соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом рассказывает ТАСС.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

Новый документ посвятили развитию транспортной инфраструктуры и экономике региона. По словам главы РФ, для этого создадут рабочую группу, главами которой станут вице-премьеры Азербайджана, Армении и России. Путин добавил, что в ближайшее время будут созданы рабочие подгруппы, которые выступят с конкретными планами касательно развития Карабаха.

"Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как азербайджанскому, так армянскому народам, без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", — заявил Путин.

Согласно опубликованному тексту подписанного участниками переговоров документа, первое заседание рабочей группы должно состояться до 30 января 2021 года. Приоритетами этой группы будут железнодорожное и автомобильное сообщение.

До 1 марта рабочая группа должна представить для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий, "предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок" через Азербайджан и Армению.

[ + – ] Текст нового соглашения по Карабаху Фото: korrespondent.net [ + – ] Текст нового соглашения по Карабаху Фото: korrespondent.net

Отметим, перед началом этой встречи Пашинян и Алиев, лидеры Армении и Азербайджана, демонстративно не пожали друг другу руки.

Во время трехсторонней встречи на высшем уровне у посольства Армении в Москве проходила акция представителей диаспоры, недовольных политикой Никола Пашиняна. Как отмечает российский медиа-холдинг "РБК", перед зданием консульства разместили фото погибших в Карабахе армянских солдат, возложили цветы, а также развернули большой баннер с надписью: "Народ – это мы. И мы – против! Stop Nikol!".

Недавно президент Азербайджана вступился за премьер-министра Армении, отметив, что Пашинян не несет и не может нести ответственность за боеспособность и провал его армии, поскольку вооруженные силы Армении развалили еще до него.

Напомним, в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов.

Боевые действия велись с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Они были прекращены заключением соглашения, по которому в район введены миротворческие силы РФ и наблюдатели из Турции.

10 декабря во время военного "Парада победы" в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что столица Армении — Ереван — является исторической землей Азербайджана, а присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что конфликт с Арменией еще не закончился.