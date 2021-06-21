"Сталева революція": на виборах у Вірменії розгромно перемогла партія Пашиняна

У блоці "Вірменія" екс-президента Кочаряна результати голосування назвали "сумнівними", нагадавши про численні мітинги проти чинної влади.

У неділю, 20 червня, у Вірменії пройшли позачергові парламентські вибори, в яких брали участь 25 політичних сил. ЦВК Вірменії вже закінчила підрахунок 100% голосів виборців і встановила, що впевненим переможцем виборів стала партія "Громадський договір" в.о. прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. За цю політсилу проголосували 53,92%.

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Голоси за інші політсили розподілилися наступним чином:

блок "Вірменія" колишнього президента країни Роберта Кочаряна — 21,04% ;

; блок "Честь маю", створений навколо "Республіканської партії" колишнього президента країни Сержа Саргасяна і партії "Вітчизна" колишнього керівника Служби національної безпеки Артура Ванецяна — 5,23% ;

; партія "Процвітаюча Вірменія" на чолі з вірменським підприємцем Гагіком Царукяном — 3,96% ;

; партія "Світла Вірменія", очолювана Едмондом Марукяном — 1,22%.

Примітно, що, відповідно до виборчого законодавства країни, прохідний бар'єр для блоків на парламентських виборах становить 7%, для партій — 5%. Втім, якщо цей бар'єр долають лише дві політсили, то мандати дістануться і тій, яка опинилася на третьому місці за підсумками голосування.

Таким чином у парламент Вірменії проходять: партія "Громадський договір", блок "Вірменія" і блок "Честь маю".

Явка на парламентських виборах 20 червня склала 49,4% (1 281 911 виборців).

Нікол Пашинян на своїй сторінці в Twitter уже оголосив про перемогу своєї політсили на цих виборах. За його інформацією, партія "Громадський договір" у новому парламенті отримає не менше 71 мандата зі 105, що дозволить їй самостійно сформувати новий уряд. Пашинян підкреслив, що відбуватися це буде під його керівництвом.

Під час виступу, яке транслювалося у Facebook, Пашинян підкреслив, що результати виборів і перемога його політсили "відновлять національну єдність" у Вірменії.

"Народ Вірменії за три роки здійснив другу революцію. На цей раз "сталеву" замість "оксамитової". Всі домовленості будуть виконані", — заявив Пашинян.

Також в.о. прем'єр-міністра Вірменії повідомив, що має намір найближчим часом провести консультації з усіма "здоровими політичними силами", щоб дізнатися про їх уявлення щодо "консолідації політичного життя в країні".

Примітно, що в блоці "Вірменія" колишнього президента Кочаряна вже назвали підсумки виборів спірними та "такими, які не вселяють довіри".

"Ці результати суперечать процесам у суспільному житті, які спостерігалися останні вісім місяців. Багатолюдні мітинги опозиційних сил в передвиборчий період, нечисленні заходи влади, криза довіри в країні говорять про зовсім інші настрої", — наголошується в заяві блоку.

Відзначимо, ці вибори відбулися на хвилі численних мітингів у країні та суспільного розчарування через новий виток війни за Нагорний Карабах, який ознаменувався переходом практично всієї його території під контроль Азербайджану.

Нагадаємо, минулого тижня під час зустрічі з виборцями Пашинян заявив, що Вірменії необхідно поглиблювати військове співробітництво з Москвою. Сталося це у той же день, коли президентами Азербайджану Ільхамом Алієвим і лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом було підписано Шушінську декларацію про співпрацю, яка стосується, в тому числі, й військової сфери.