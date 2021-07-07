"Тривають консультації": Росія може розмістити свої війська вздовж кордону Вірменії та Азербайджану

На тлі обстрілів 6 липня, в. о. прем'єр-міністра Вірменії вирушив до Москви для переговорів про розміщення військових уздовж усього кордону двох країн.

На прикордонній території Вірменії та Азербайджану можуть зʼявитися російські військові зі 102 військової бази. Про це повідомляє РБК.

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За словами посла, російські прикордонники знаходяться в Сюніку, де розміщені їхні пости для безпечної ситуації. Однак зараз обговорюється питання про розміщення російських прикордонників уздовж кордону, зокрема й у Гегаркуні, де нещодавно були інциденти між двома сторонами.

"Щодо цих питань тривають предметні обговорення, консультація, зокрема, і в практичному плані. Я думаю, що все буде визначатися інтересами безпеки Вірменії, забезпеченням стабільності на кордоні та реалізацією домовленостей, досягнутих у тристоронньому форматі", — заявив Копіркін.

Також Путін проведе зустріч із Пашиняном, на якій вони обговорять угоди щодо Нагірного Карабаху. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У той же час в телеграм-каналах, які, імовірно контролюються Міноборони РФ, публікують фото з військовими РФ зі 102-ї бази Росії в Гехаркуницькій області Вірменії.

[ + – ] Імовірно, фото російських прикордонників і військовослужбовців 102-ої бази МО РФ в Гехаркуницькій області Вірменії.

Як заявляє глава Генштабу Вірменії Артак Давтян, переговори про розміщення прикордонників дійсно ведуться, але рішення ще не ухвалене.

При цьому вчора, 6 липня, стало відомо, що між Вірменією та Азербайджаном відбулися обстріли. Як заявляє омбудсмен Вірменії Арман Татоян у Facebook, азербайджанські військові обстріляли село Верин Шоржа в Гехаркуницькій області. У той же час Міноборони Азербайджану звинувачує в обстрілі Вірменію.

Унаслідок обстрілу один азербайджанський військовий отримав поранення. Його відправили у військовий шпиталь.

Нагадаємо, на виборах у Вірменії перемогла партія Пашиняна. Раніше повідомлялося, що Пашинян запропонував Азербайджану обміняти свого сина на всіх військовополонених.

З 12 травня між країнами знову розгорівся конфлікт через відсутність демаркації кордонів. Азербайджан стягнув свої війська в одну з областей Вірменії. Через це в ОДКБ почали обговорення прохання Вірменії про допомогу через дії Азербайджану. Перед цим в. о. премʼєр-міністра Вірменії Пашинян попросив у Путіна перекинути військових у Сюнік. МЗС Азербайджану закликало Вірменію "прийняти реальність режиму міждержавного кордону".