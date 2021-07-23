На азербайджансько-вірменському кордоні знову стрілянина, є поранені та загиблі

Сторони звинувачують одна одну у відкритті вогню першим, також у них різні версії про час інциденту.

У районі конфліктного району на кордоні Азербайджану та Вірменії в Гегаркуніку сталася стрілянина. У Міноборони Вірменії повідомляють про 3 поранених. В азербайджанському оборонному відомстві заявляють про одного загиблого.

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Як заявляє вірменська сторона, вогонь відкрили першими азербайджанські військові. Постріли пролунали близько 17:00 за місцевим часом. Перед зіткненням, як заявляють в Міноборони, стрілянина прозвучала спершу на військовій базі Азербайджану.

Конфлікт міг бути повʼязаний із міжособистісним інцидентом між військовими, оскільки в повідомленні азербайджанського Міноборони заявляють про загиблого з їхнього боку.

"У результаті чергової провокації азербайджанської сторони 3 військовослужбовців ЗС РВ отримали вогнепальне поранення. Їхньому життю нічого не загрожує", — вказують у Міноборони Вірменії.

Усю відповідальність за обстріл вони поклали на Азербайджан.

За інформацією азербайджанського Міністерства оборони, інцидент стався приблизно о 16:00. Першими відкрили вогонь бійці Вірменії з території Басаркечарського району.

"У результаті снайперського пострілу супротивної сторони військовослужбовець азербайджанської армії гізир Ягублу Фарман Тельман оглу став шехідом", — заявили у відомстві.

Усю відповідальність вони покладають на Вірменію.

Нагадаємо, Росія може розмістити свої війська вздовж азербайджансько-вірменського кордону.

Із 12 травня між країнами знову розгорівся конфлікт через відсутність демаркації кордонів. Азербайджан стягнув свої війська в одну з областей Вірменії. Через це в ОДКБ почали обговорення прохання Вірменії про допомогу через дії Азербайджану. Перед цим в.о. премʼєр-міністра Вірменії Пашинян попросив Путіна перекинути військових у Сюнікську область. МЗС Азербайджану закликав Вірменію "прийняти реальність режиму міждержавного кордону".