На азербайджансько-вірменському кордоні відбулися нові зіткнення: 3 загиблих і 4 поранених

Це вже друге загострення ситуації на кордоні за останні кілька днів. Сторони звинувачують одна одну в застосуванні танків і мінометів.

Приблизно о 00:50 28 липня на кордоні Азербайджану з Вірменією сталася перестрілка із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Про це повідомляє Міноборони Азербайджану й МЗС Вірменії.

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Азербайджанська сторона заявляє про інтенсивний обстріл їхніх позиції на території Кельбаджарського району. Унаслідок обстрілу поранені двоє військових. Відповідальність за обстріли Міністерство оборони Азербайджану поклало на Вірменію. Відомство звинувачує вірменських військових у застосуванні танків і 120-мм мінометів.

Зі свого боку вірменська сторона заявила про атаку їхніх позицій на північно-східній ділянці кордону. Унаслідок атаки загинули троє військових, а двоє отримали поранення. Також вони називають інший час початку бою: не 00:50, а приблизно 03:40 ранку.

"Щодо ситуації станом на 9:20 азербайджанські підрозділи зазнали втрат і були відкинуті на вихідні позиції", — вказують у Міноборони Вірменії.

З 10:00 за місцевим часом (з 9:00 за Києвом) Вірменія прийняла пропозицію Росії оголосити про припинення вогню. При цьому повідомляється, що Азербайджан продовжує обстріли з мінометів і танків.

Нагадаємо, 23 липня були знову зіткнення на азербайджансько-вірменському кордоні. Сторони звинувачують одна одну в нападі.

З 12 травня між країнами знову розгорівся конфлікт через відсутність демаркації кордонів. Азербайджан стягнув свої війська в одну з областей Вірменії. Через це в ОДКБ почали обговорення прохання Вірменії про допомогу через дії Азербайджану. Перед цим в. о. прем'єр-міністра Вірменії Пашинян попросив у Путіна перекинути військових у Сюнік. МЗС Азербайджану закликало Вірменію "прийняти реальність режиму міждержавного кордону".