Минобороны Азербайджана потребовало от России вывести из Карабаха армянских военных

Ведомство заявило, что российские миротворцы "должны положить конец" размещению армянских сил в регионе.

В среду, 11 августа, министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением, в котором потребовало от миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе, вывести из этого региона "остатки вооруженных сил Армении". Заявление обнародовано на официальном сайте военного ведомства.

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"Вывод остатков вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, что предусмотрено трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджанской Республики (Ильхамом Алиевым — ред.), Президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным — ред.) и премьер-министром Армении (Николом Пашиняном — ред.), не был обеспечен", — констатировали в Минобороны Азербайджана.

В то же время военное ведомство сообщило о нарушении Арменией положений трехстороннего заявления путем переброски личного состава своих вооруженных сил "на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации". Также Минобороны страны обвинило Армении в выставлении новых постов рядом с населенными пунктами Мухтаркенд и Шушакенд, а также к востоку от административных границ Кяльбаджарского и Лачинского районов.

"Азербайджанская Армия предпринимает адекватные меры, не допуская подобных явлений. Армянская сторона намеренно прибегает к такого рода провокациям, эскалируя ситуацию. Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна о применении армянской армией силы любыми средствами (…) Со стороны Азербайджанской Армии будут предприняты адекватные меры", — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны Азербайджана добавили, что в соответствии с положениями трехстороннего заявления, российские миротворцы "должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на местах своей временной дислокации на территории Азербайджана".

Напомним, 9 декабря прошлого года Армения, Азербайджан и Россия приняли совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В регион были введены российские миротворческие силы, азербайджанская и армянская стороны, согласно соглашению, остаются на занятых в ходе конфликта позициях. В результате Азербайджан получил контроль над тремя районами Карабаха: Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским.

Вместе с тем на границе Азербайджана и Армении время от времени случаются боевые столкновения. Так, 28 июля между военными вооруженных сил двух стран произошла перестрелка с применением стрелкового оружия и гранатометов.