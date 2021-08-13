Міноборони Азербайджану вимагає від Росії вивести з Карабаху вірменських військових

Відомство заявило, що російські миротворці "повинні покласти край" розміщенню вірменських сил у регіоні.

У середу, 11 серпня, міністерство оборони Азербайджану виступило з повідомленням, у якій вимагало від миротворців, розміщених у Нагірному Карабасі, вивести з цього регіону "залишки збройних сил Вірменії". Заява оприлюднена на офіційному сайті військового відомства.

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"Вивід залишків збройних сил Вірменії з території Азербайджану, де тимчасово розміщений російський миротворчий контингент, що передбачено тристоронньою заявою, підписаною 10 листопада 2020 року Президентом Азербайджанської Республіки (Ільхамом Алієвим — ред.), Президентом Російської Федерації (Володимиром Путіним — ред.) і прем'єр єр-міністром Вірменії (Ніколом Пашиняном — ред.), що не була забезпечена", — констатували в Міноборони Азербайджану.

У той же час військове відомство повідомило про порушення Вірменією положень тристоронньої заяви шляхом перекидання особового складу своїх збройних сил "на територію Азербайджану, де тимчасово розміщені миротворчі сили Російської Федерації". Також Міноборони країни звинуватило Вірменію в виставленні нових постів поруч із населеними пунктами Мухтаркенд і Шушакенд, а також на схід від адміністративних кордонів Кяльбаджарського і Лачинського районів.

"Азербайджанська армія вживає адекватних заходів, не допускаючи подібних явищ. Вірменська сторона навмисно вдається до такого роду провокацій, ескалуючи ситуацію. Усе це відбувається на тлі безвідповідального та провокаційного наказу нового міністра оборони Вірменії Аршака Карапетяна про застосування вірменської армією сили будь-якими засобами (...) З боку Азербайджанської армії будуть вжиті адекватні заходи", — повідомили у відомстві.

Також у Міноборони Азербайджану додали, що відповідно до положень тристоронньої заяви, російські миротворці "повинні покласти край розміщенню збройних сил Вірменії на місцях своєї тимчасової дислокації на території Азербайджану".

Нагадаємо, 9 грудня минулого року Вірменія, Азербайджан і Росія прийняли спільну заяву про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. У регіон були введені російські миротворчі сили, азербайджанська та вірменська сторони, згідно з угодою, залишаються на зайнятих у ході конфлікту позиціях. У результаті Азербайджан отримав контроль над трьома районами Карабаху: Агдамським, Кельбаджарським і Лачинським.

Разом із тим на кордоні Азербайджану та Вірменії час від часу трапляються бойові зіткнення. 28 липня між військовими збройних сил двох країн відбулася перестрілка із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.