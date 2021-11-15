Міністра оборони відправлено у відставку: у Вірменії заявили про спробу вторгнення Азербайджану (фото)

Єреван звинувачує Баку в спробі захоплення чотирьох опорних пунктів, але в Азербайджані всі спростовують, стверджуючи, що вони не перетинали кордони.

Прем'єр-міністр Вірменії відправив у відставку голову Міноборони Аршака Карапетяна після вчорашніх подій на кордоні з Азербайджаном. Про це повідомляється у зверненні Пашиняна.

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Вірменський президент прийняв пропозицію прем'єр-міністра відправити у відставку міністра оборони через події 14 листопада на східному кордоні. Пашинян на засіданні Ради безпеки заявив, що азербайджанські військові спробували вторгнутися на територію республіки.

Як заявляють у Єревані, військові Азербайджану задіяли бронетехніку у східному напрямку. Вони намагалися захопити чотири опорні пункти Вірменії. Після переговорів вони відійшли, але опорні пункти покинули й вірменські військові.

[ + – ] Лачинський район, де відбулися події Фото: скриншот

Про загиблих чи поранених не повідомлялося.

Водночас у Баку заявили, що їхні військові не вторгалися на територію Вірменії, а виконували свої дії на суверенній території Азербайджану. А всі дії військових пов'язані зі стягуванням військ Вірменії у районі Лачинського 9 листопада, а також на обстріл 14 листопада.

Сторони обмінялися звинуваченнями щодо ініціації чергового епізоду на кордоні.

Нагадаємо, 15 жовтня вірменські військові звинуватили Азербайджан в обстрілі. У відповідь у Баку заявили, що вірменські військові були в нетверезому стані, і між ними почалася бійка.