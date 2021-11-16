Ереван просит Москву помочь защитить территориальную целостность Армении от Азербайджана

В России заявили, что пока официального письменного запроса о военной помощи от Армении не получали.

Армения призвала Россию защитить территориальную целостность страны от атаки азербайджанских войск на основе договора от 1997 года. Об этом заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян, пишет ТАСС.

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Сейчас обращение готовится в письменном виде, пока об этом заявили устно.

"Ожидаем, что Россия предоставит помощь и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность", — сказал Григорян, упомянув договоренности 1997 года.

Ереван рассчитывает на военную помощь Москвы, если переговоры с оппонентом не окажутся результативными.

В августе 1997 года Россия и Армения подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Срок его действия составляет 25 лет. Каждый раз по истечению времени он будет автоматически продлеваться на десятилетия, если хотя бы одна из сторон не решит прекратить действие документа.

В то же время в РФ заявили, что Армения пока не передавала официального письменного запроса о помощи в связи с ситуацией на границе, о чем сообщил посол в Москве.

Как известно, в ноябре ситуация на армяно-азербайджанской границе резко обострилась. Происходят вооруженные инциденты, в том числе с человеческими жертвами.

Накануне Ереван обвинил Баку в попытке захвата четырех опорных пунктов. Азербайджан отрицает вторжение своих военных на армянскую территорию и связывает их действия со стягиванием войск Армении в районе Лачинского 9 ноября, а также реакцией на обстрелы 14 ноября.