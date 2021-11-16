Єреван просить Москву допомогти захистити територіальну цілісність Вірменії від Азербайджану

У Росії заявили, що поки що офіційного письмового запиту про військову допомогу від Вірменії не отримували.

Вірменія закликала Росію захистити територіальну цілісність країни від атаки азербайджанських військ з урахуванням договору від 1997 року. Про це заявив секретар Радбезу республіки Армен Григорян, пише ТАРС.

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Наразі звернення готується письмово, поки про це заявили усно.

"Очікуємо, що Росія надасть допомогу і ми матимемо можливість відновити нашу територіальну цілісність", — сказав Григорян, згадавши домовленості 1997 року.

Єреван розраховує на військову допомогу Москви, якщо переговори з опонентом не виявляться результативними.

У серпні 1997 року Росія та Вірменія підписали Договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу. Термін його дії становить 25 років. Щоразу після закінчення часу він автоматично продовжуватиметься на десятиліття, якщо хоча б одна із сторін не вирішить припинити дію документа.

У той же час в РФ заявили, що Вірменія поки не передавала офіційного письмового запиту про допомогу в зв'язку із ситуацією на кордоні, про що повідомив посол у Москві.

Як відомо, у листопаді ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні різко загострилася. Стаються озброєні інциденти, зокрема, з людськими жертвами.

Напередодні Єреван звинуватив Баку в спробі захоплення чотирьох опорних пунктів. Азербайджан заперечує вторгнення своїх військових на вірменську територію та пов'язує їхні дії зі стягуванням військ Вірменії в районі Лачинського 9 листопада, а також реакцією на обстріл 14 листопада.