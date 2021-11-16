Турецкие БПЛА поднялись в небо над Арменией (фото)

Как минимум один беспилотник несколько часов находится в небе к югу от Еревана. В то же время Азербайджан отрапортовал об успешной спецоперации против армян.

В районе боев между Азербайджаном и Арменией в небе наблюдаются турецкие разведывательные беспилотники. Об этом стало известно исходя из данных сервиса Flightradar 24.

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На турецкой территории уже несколько часов находится БПЛА, летящий со скоростью 202 км в час. Сейчас он направляется в сторону территории Армении к югу от Еревана.

[ + – ] Турецкий БПЛА в небе над Арменией Фото: скриншот

Ныне ситуация остается напряженной. Стороны обмениваются ударами. Сообщается о десятках погибших с обеих сторон. В Минобороны Азербайджана заявили о проведении спецоперации в Кельбаджарском и Лачинском направлениях. Заявляется о захвате техники и оружия в качестве трофеев. Баку заявляет о полном провале Еревана.

[ + – ] Место проведения спецоперации

Азербайджан стянул тяжелую военную технику на границу в районе Гегаркуника, обстрелы не ведутся, но войско приведено в полную боевую готовность.

В результате ответных действий армянской стороны, заявляется о больших потерях личного состава ВС Азербайджана, около десятка единиц бронетехники были уничтожены или вышли из строя.

Напомним, Минобороны Армении показало момент уничтожения военной техники Азербайджана. Между странами продолжаются боевые действия. Ранее в Ереване обратились к Москве с просьбой предоставить помощь в защите от Азербайджана.