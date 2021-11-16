Турецькі БПЛА піднялися в небо над Вірменією (фото)
Як мінімум один безпілотник кілька годин перебуває в небі на південь від Єревану. У той же час Азербайджан відрапортував про успішну спецоперацію проти вірмен.
У районі боїв між Азербайджаном і Вірменією в небі спостерігаються турецькі розвідувальні безпілотники. Про це стало відомо, виходячи з даних сервісу Flightradar 24.
На турецькій території вже кілька годин перебуває БПЛА, що летить зі швидкістю 202 км на годину. Наразі він прямує в бік території Вірменії на південь від Єревана.
Нині ситуація залишається напруженою. Сторони обмінюються ударами. Повідомляється про десятки загиблих із обох боків. У Міноборони Азербайджану заявили про проведення спецоперації в Кельбаджарському та Лачинському напрямках. Заявляється про захоплення техніки та зброї як трофеїв. Баку заявляє про повний провал Єревану.
Азербайджан стягнув важку військову техніку на кордон у районі Гегаркуніка, обстріл не ведеться, але військо приведено в повну бойову готовність.
У результаті дій у відповідь вірменської сторони заявляється про великі втрати особового складу ЗС Азербайджану, близько десятка одиниць бронетехніки були знищені або вийшли з ладу.
Нагадаємо, Міноборони Вірменії показало момент знищення військової техніки Азербайджану. Між країнами продовжуються бойові дії. Раніше в Єревані звернулися до Москви з проханням надати допомогу в захисті від Азербайджану.