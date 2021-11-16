Міноборони Вірменії показало відео знищення азербайджанської військової техніки

Третю добу між країнами спостерігається напружена ситуація, яка переросла у повноцінні бойові дії із застосуванням артилерії та БПЛА. Обидві сторони мають загиблих.

Між Азербайджаном і Вірменією знову спалахнув збройний конфлікт на східних рубежах двох країн. Про це повідомляють Міністерство оборони двох країн.

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Міністерство оборони Вірменії опублікувало відеоролик, у якому відбито знищення техніки азербайджанців. Наразі повідомляється про втрати з обох боків. Баку та Єреван звинувачують одне одного в провокаціях, які призвели до бойових дій.

"Тривають локальні бої із застосуванням артилерії, бронетехніки та вогнепальної зброї різного калібру. Противник зазнає великих втрат бронетехніки та живої сили", — пишуть у відомстві Вірменії про ситуацію станом на 17:00.

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У Єревані заявляють, що інформація про постраждалих і поранених із вірменської сторони уточнюється, тоді як в азербайджанців точно відомо про 4 поранених. У полон потрапило 12 військових Азербайджану.

Збройні сили Азербайджану, як стверджує вірменська сторона, проводить масштабну організацію дезінформації. Стверджується про обстріл із боку Вірменії у кількох напрямках.

Водночас у Міноборони Азербайджану заявляють про віддзеркалення нападу вірмен і перехід у контратаку. У повідомленні наголошується, що вірменські військові у "страсі та сум'ятті покидають свої позиції", а серед особового складу спостерігається паніка.

"Жива сила та військова техніка ЗС Вірменії, зосереджені вздовж кордону, знаходиться під прицілом. Бойова техніка противника виведена з ладу", — зазначають у Міноборони.

За непідтвердженими даними, Вірменія втратила 15 військових.

Нагадаємо, Єреван просить Москву допомогти захиститись від Азербайджану на основі 1997 року. Вчора Вірменія звинуватила Азербайджан у спробі захопити 4 опорні пункти. Міністра оборони Вірменії відправили у відставку.