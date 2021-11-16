Минобороны Армении показало видео уничтожения азербайджанской военной техники

Третьи сутки между странами наблюдается напряженная ситуация, которая переросла в полноценные боевые действия с применением артиллерии и БПЛА. У обеих сторон есть погибшие.

Между Азербайджаном и Арменией вновь вспыхнул вооруженный конфликт на восточных рубежах двух стран. Об этом сообщают Министерства обороны двух стран.

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Министерство обороны Армении опубликовало видеоролик, в котором запечатлено уничтожение техники азербайджанцев. На данный момент сообщается о потерях с обеих сторон. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях, которые привели к боевым действиям.

"Идут локальные бои с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра. Противник несет большие потери бронетехники и живой силы.", — пишут в ведомстве Армении о ситуации на 17:00.

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В Ереване заявляют, что информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточнятся, в то время как у азербайджанцев точно известно о 4 раненых. В плен попало 12 военных Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана, как утверждает армянская сторона, проводит масштабную компанию дезинформации. Утверждается об обстрелах со стороны Армении в нескольких направлениях.

В то же время в Минобороны Азербайджана заявляют об отражении нападения армян и переходе в контратаку. В сообщении отмечается, что армянские военные в "страхе и смятении покидают свои позиции", а среди личного состава наблюдается паника.

"Живая сила и военная техника ВС Армении, сосредоточенные вдоль границы, находится под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя", — указывают в Минобороны.

По неподтвержденным данным, Армения потеряла 15 военных

Напомним, Ереван просит Москву помощь защититься от Азербайджана на основе 1997 года. Вчера Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить 4 опорных пункта. Министра обороны Армении отправили в отставку.