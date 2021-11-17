Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из 152-мм артиллерии: ранено трое бойцов

Вооруженные формирования РФ совершили 7 обстрелов запрещенным Минскими соглашениями оружием. Использовалась 152-х и 120-ти мм артиллерия.

С начала суток вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ 9 раз, из них 7 из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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В результате обстрелов трое украинских военных получили ранение. Все трое бойцов эвакуированы в госпиталь. Их состояние оценивается как "удовлетворительное".

При этом по некоторым позициям велся огонь из 152-мм артиллерии, в частности в Кряковке и Причепиловке.

В направлении Невельского из минометов калибра 120 мм

В районе Новоалександровки и Золотого-4 из 120-мм минометов и станковых гранатометов

В сторону Крымского из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов

Возле Марьинки из 82-мм минометов

Также в Луганской области был зафиксирован беспилотник оккупантов, вероятно Орлан-10.

Украинские военные вели огонь в ответ, не применяя вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли пятеро украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября; Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября; Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября; Руслан Прусов (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября; Вадим Федосеев (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября.

Напомним, 12 ноября в зоне ООС погибло двое бойцов ВСУ из 79-й бригады.