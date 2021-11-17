Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из 152-мм артиллерии: ранено трое бойцов
Вооруженные формирования РФ совершили 7 обстрелов запрещенным Минскими соглашениями оружием. Использовалась 152-х и 120-ти мм артиллерия.
С начала суток вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ 9 раз, из них 7 из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает штаб ООС.
В результате обстрелов трое украинских военных получили ранение. Все трое бойцов эвакуированы в госпиталь. Их состояние оценивается как "удовлетворительное".
При этом по некоторым позициям велся огонь из 152-мм артиллерии, в частности в Кряковке и Причепиловке.
- В направлении Невельского из минометов калибра 120 мм
- В районе Новоалександровки и Золотого-4 из 120-мм минометов и станковых гранатометов
- В сторону Крымского из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов
- Возле Марьинки из 82-мм минометов
Также в Луганской области был зафиксирован беспилотник оккупантов, вероятно Орлан-10.
Украинские военные вели огонь в ответ, не применяя вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли пятеро украинских военных (по ссылкам детали смерти):
- Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября;
- Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября;
- Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября;
- Руслан Прусов (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября;
- Вадим Федосеев (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября.
Напомним, 12 ноября в зоне ООС погибло двое бойцов ВСУ из 79-й бригады.