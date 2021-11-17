Окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі 152-мм артилерії: поранено троє бійців

Збройні формування РФ здійснили 7 обстрілів забороненою Мінськими угодами зброєю. Використовувалася 152-х та 120-ти мм артилерія.

З початку доби збройні формування РФ обстріляли позиції ЗСУ 9 разів, із них 7 із забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

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Унаслідок обстрілу троє українських військових отримали поранення. Усіх трьох бійців евакуйовано до госпіталю. Їхній стан оцінюється як "задовільний".

При цьому за деякими позиціями вівся вогонь зі 152-мм артилерії, зокрема в Кряківці та Причепилівці.

У напрямку Невельського з мінометів калібру 120 мм

У районі Новоолександрівки та Золотого-4 із 120-мм мінометів і станкових гранатометів

У бік Кримського з 82-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів

Біля Мар'їнки з 82-мм мінометів

Також у Луганській області було зафіксовано безпілотника окупантів, ймовірно Орлан-10.

Українські військові вели вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, забороненого Мінськими угодами.

У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинули п'ятеро українських військових (за посиланнями деталі смерті):

Сергій Єлісєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада. Тетяна Алхімова (1997 року народження) — загинула 6 листопада. Віталій Павлисько (29.11.1973) — загинув 7 листопада. Руслан Прусов (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада. Вадим Федосєєв (дата народження не вказується) загинув 12 листопада.

Нагадаємо, 12 листопада в зоні ООС загинуло двоє бійців ЗСУ із 79-ї бригади.