Китай строит несколько больших вертолетных баз у границ с Индией (фото)

Имея территориальный конфликт с Индией, КНР строят целую сеть военных баз и вертодромов. Они позволят быстро перебрасывать войска и материальное обеспечение в случае конфликта.

В течение последнего года Китай регулярно попадает в зоны потенциальных конфликтов на западных и восточных границах. Сейчас китайцы сооружают военные базы на Тибетском массиве из-за конфликта с Индией. Об этом сообщает The Drive.

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Сообщается, что спутниковые снимки показывает масштабное строительство военной инфраструктуры нескольких вертодромов на Тибетском плато — крупнейшим и самым высоким плато в мире. Оно окружено горными хребтами и Гималаями.

Фото: Planet Labs Inc.

Строительство подобной инфраструктуры, как пишут в издании, может говорить о желании Китая наладить быструю переброску войск и обеспечения на удаленных территориях.

[ + – ] Вертолетная площадка в Голдмуде Фото: Planet Labs Inc.

В Голмуде, на северном краю плато, можно увидеть строящуюся гигантскую вертолетную площадку к югу от существующего аэропорта. На снимках видно 63 отдельных ангара, а также постройки казарм и вспомогательных зданий. Обзор прошлых спутниковых снимков показывает, что строительство площадки началось в начале 2020 года и почти завершено.

В провинции также находится крупный железнодорожный узел, соединяющий Тибетский автономный район Китая с Синином и Корла, известных как базы для различных воинских контингентов НОАК. На аэродром регулярно вылетают бомбардировщики, истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и транспортные самолеты.

Фото: Planet Labs Inc.

По пути к Тибету есть еще несколько военных баз, но уже меньших размеров на 18 ангаров. Выходит обширная сеть воздушной логистики, которая может принести пользу военным.

Рядом с Доклам и Аксай Чин, недалеко от районов, где Индия и Китай регулярно сталкиваются, продолжают строиться новые вертодромы меньшего размера. Во время крупного конфликта они станут важными передовыми оперативными пунктами и пунктами снабжения.

Напомним, индийские военные получили новое оружие для столкновения с китайскими военными: электрошок-трезубец, щит и палка с шипами.