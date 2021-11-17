Китай будує кілька великих вертолітних баз біля кордонів з Індією (фото)

Маючи територіальний конфлікт з Індією, КНР будують цілу мережу військових баз та вертодромів. Вони дозволять швидко перекидати війська та матеріальне забезпечення в разі конфлікту.

Протягом останнього року Китай регулярно потрапляє до зон потенційних конфліктів на західних та східних кордонах. Наразі китайці споруджують військові бази на масиві Тибету через конфлікт з Індією. Про це повідомляє The Drive.

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Повідомляється, що супутникові знімки показують масштабне будівництво військової інфраструктури кількох вертодромів на плато Тибету — найбільшому і найвищому плато у світі. Воно оточене гірськими хребтами та Гімалаями.

Фото: Planet Labs Inc.

Будівництво подібної інфраструктури, як пишуть у виданні, може говорити про бажання Китаю налагодити швидке перекидання військ та забезпечення на віддалених територіях.

[ + – ] Вертолітний майданчик у Голдмуді Фото: Planet Labs Inc.

У Голдмуді, на північному краю плато, можна побачити гігантський вертолітний майданчик, що будується на південь від чинного аеропорту. На знімках видно 63 окремі ангари, а також будівлі казарм і допоміжних будівель. Огляд минулих супутникових знімків показує, що будівництво майданчика розпочалося на початку 2020 року та майже завершено.

У провінції також розташований великий залізничний вузол, що з'єднує автономний район Тибету Китаю із Сініном і Корла, відомих як бази для різних військових контингентів НВАК. На аеродром регулярно вилітають бомбардувальники, винищувачі, літаки далекого радіолокаційного виявлення та транспортні літаки.

Фото: Planet Labs Inc.

По дорозі до Тибету є ще кілька військових баз, але вже менших розмірів на 18 ангарів. Виходить велика мережа повітряної логістики, яка може принести користь військовим.

Поряд з Доклам та Аксай Чин, неподалік районів, де Індія та Китай регулярно стикаються, продовжують будуватися нові вертодроми меншого розміру. Під час великого конфлікту вони стануть важливими передовими оперативними пунктами та пунктами постачання.

Нагадаємо, індійські військові отримали нову зброю для зіткнення з китайськими військовими: електрошок-тризуб, щит та палицю із шипами.