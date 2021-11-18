Фетхуллах Гюлен был найден мертвым. Кто убил главного критика и противника Эрдогана

Лидер движения FETÖ, по информации журналистов, был отравлен сотрудником турецкой разведки. При этом "гюленисты" утверждают, что слухи о смерти или отравлении политика неправдивы. Это попытка отвлечь внимание от тяжелой болезни Реджепа Эрдогана.

Общественный, политический и религиозный деятель Фетхуллах Гюлен, которого Эрдоган обвиняет в попытке военного переворота в 2016 году, найден мертвым в своем доме в США. Об этом сообщает OdaTV.

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Сообщается, что в ночь на 17 ноября умершего Гюлена обнаружил один из его сторонников. Предположительно, он покончил с собой. Но в СМИ озвучивают разные варианты, от того, что он жив и здоров до отравления. Сейчас поместье, где жил политик усиленно охраняется, туда никого не пускают.

По информации адвоката Бурака Бекироглу, Гюлена отравил офицер турецкой разведки Джевдет Тюркйолу. Он внедрился в "закрытый клуб" оппозиционера Эрдогана. Утверждается, что сперва Фетхуллах потерял способность разговаривать, а затем он умер. При этом очевидцы отравления, как утверждает журналист, поклялись на Коране, что не будут сообщать никакой информации о покушении.

OdaTV — это оппозиционный к Реджепу Эрдогану телеканал. Его основали в 2007 в Стамбуле. Основателей Джюнейта Оздемира и Сонера Ялчына обвиняли в подготовке военного переворота.

Сторонники движения Гюлена опровергают смерть

По словам "гюлениста" и журналиста Эмре Услу, Гюлен находится в полном здравии, а все слухи о его смерти неправдивы. Шум вокруг смерти лидера движения FETÖ создан для того, чтобы отвлечь от информации о тяжелой болезни президента Турции.

Было также опубликовано видео, в котором указывается, что это Фетхуллаг Гюлен 17 ноября. Однако никаких доказательств того, что оно было снято именно вчера нет, более того в видео много нарезок.

Глава вашингтонского информагентства Анадолу Хакан Чопур заявил, что американская пресса не освещает события по данной теме.

"Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло, возможно, что-то произошло, и об этом не было донесено в полицию (на данный момент). Однако даже организация (гюленистов, — Фокус) не может долго скрывать такую ситуацию", — пишет Джопур.

Есть и третья версия того, что случилось. Автор канала Habertürk Фатих Алтайлы заявил, что слухи об отравлении Гюлена могли распространить сами "гюленисты", чтобы узнать реакцию членов организации на убийство. Это проба пера того, как члены движения будут бороться за власть, в случае реальной смерти Фетхуллаха Гюлена.

Кто такой Фетхуллах Гюлен?

Фетхуллах Гюлен — это политический, религиозный и общественный деятель. До 2013 года имел тесные связи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В 2002 году его движение FETÖ даже сыграло одну из главных ролей в победе партии Эрдогана на парламентских выборах.

В июле 2016 года в Турции прошла попытка военного переворота. Эрдоган заявил, что его организатором выступил Гюлен. Из-за обвинений оппозиционер был вынужден покинуть Турцию, переехав в США. Сам Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не исключал экстрадиции Гюлена в Турции, однако потом эта информация была опровергнута Белым домом.