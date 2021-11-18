Фетхуллах Ґюлен був знайдений мертвим. Хто вбив головного критика та противника Ердогана

Лідер руху FETÖ, за інформацією журналістів, був отруєний співробітником турецької розвідки. При цьому "ґюленісти" стверджують, що чутки про смерть чи отруєння політика неправдиві. Це спроба відвернути увагу від тяжкої хвороби Реджепа Ердогана.

Громадський, політичний і релігійний діяч Фетхуллах Ґюлен, якого Ердоган звинувачує в спробі військового перевороту у 2016 році, знайдений мертвим у своєму будинку в США. Про це повідомляє OdaTV.

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Повідомляється, що в ніч проти 17 листопада померлого Ґюлена виявив один із його прихильників. Імовірно, він наклав на себе руки. Але в ЗМІ озвучують різні варіанти: від того, що він живий і здоровий, до отруєння. Наразі маєток, де жив політик, посилено охороняють, туди нікого не пускають.

За інформацією адвоката Бурака Бекіроглу, Ґюлена отруїв офіцер турецької розвідки Джевдет Тюркйолу. Він увійшов у "закритий клуб" опозиціонера Ердогана. Стверджується, що спочатку Фетхуллах втратив здатність розмовляти, а потім він помер. При цьому очевидці отруєння, як стверджує журналіст, заприсяглися на Корані, що не повідомлятимуть жодної інформації про замах.

OdaTV – це опозиційний до Реджепа Ердогана телеканал. Його заснували у 2007 у Стамбулі. Засновників Джюнейта Оздеміра та Сонера Ялчина звинувачували в підготовці військового перевороту.

Прихильники руху Ґюлена спростовують смерть

За словами "ґюленіста" та журналіста Емре Услу, Гюлен перебуває в повному здоров'ї, а всі чутки про його смерть неправдиві. Шум довкола смерті лідера руху FETÖ створений для того, щоб відволікти від інформації про тяжку хворобу президента Туреччини.

Також було опубліковано відео, у якому вказується, що це Фетхуллаг Ґюлен 17 листопада. Однак жодних доказів того, що його було знято саме вчора, немає, навіть у відео багато нарізок.

Глава вашингтонського інформагентства Анадолу Хакан Чопур заявив, що американська преса не висвітлює події на цю тему.

"Це ще не означає, що в маєтку нічого не сталося, можливо, щось сталося, і про це не було донесено до поліції (наразі). Проте навіть організація (ґюленістів, — Фокус ) не може довго приховувати таку ситуацію", — пише Джопур.

Є третя версія того, що трапилося. Автор каналу Habertürk Фатіх Алтайли заявив, що чутки про отруєння Ґюлена могли поширити самі "ґюленісти", щоб дізнатися про реакцію членів організації на вбивство. Це проба пера того, як члени руху боротимуться за владу в разі реальної смерті Фетхуллаха Ґюлена.

Хто такий Фетхуллах Ґюлен?

Фетхуллах Ґюлен – це політичний, релігійний і громадський діяч. До 2013 року мав тісні зв'язки з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. 2002 року його рух FETÖ навіть зіграв одну з головних ролей у перемозі партії Ердогана на парламентських виборах.

У липні 2016 року в Туреччині відбулася спроба військового перевороту. Ердоган заявив, що його організатором виступив Ґюлен. Через звинувачення опозиціонер був змушений залишити Туреччину, переїхавши до США. Сам Ґюлен заперечує свою причетність до спроби перевороту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп не виключав екстрадиції Ґюлена до Туреччини, проте потім ця інформація була спростована Білим домом.