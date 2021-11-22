Это невозможно. Украина не будет подавать воду в Крым до деоккупации, - Верещук

По словам министра реинтеграции, 21 ноября вступил действие закон об отмене свободной экономической зоны с полуостровом, предусматривающий запрет поставок законодательно.

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о том, что Украина не будет подавать воду на оккупированный полуостров. Об этом сообщают Вести с Херсонской области.

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По словам министра, с 21 ноября вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Этот закон предусматривает запрет водоснабжения на временно оккупированную территорию до возобновления на ней конституционного строя Украины.

"Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать", — подчеркнула Верещук.

При этом она добавила, что для сдерживания воды в Северо-Крымском канале уже достраивают дамбу. На данный момент она готова уже на 90%.

Как заявила вице-премьер, в планах также взять на баланс Минреинтеграции КПВВ на админпункте с оккупированным Крымом. Там планируется запустить 4 электромобиля для перевозки граждан между пунктами пропуска.

Напомним, комитет Генассамблеи ООН одобрил усиленную резолюцию по Крыму, которую поддержало 64 страны. В ней призывается к освобождению украинских политзаключенных, необходимость обеспечения прав крымскотатарского народа, а также поддерживается Крымская платформа.