Комитет Генассамблеи ООН одобрил усиленную резолюцию по Крыму: что в документе

Усиленную резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму поддержали 64 страны. Против выступили 20 стран, в их числе – Россия, Беларусь, Северная Корея и Зимбабве.

Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной резолюции о положении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Документ первый раз зафиксировал поддержку Крымской платформы. В нем содержится призыв к России освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымскотатарского народа.

Министр поблагодарил членов ООН, поддержавших проект резолюции. Сам документ могут принять на сессии Генассамблеи ООН в декабре.

Как голосовали за резолюцию по Крыму?

Резолюцию поддержали представители 64 стран, а воздержались – 94. Против выступили делегаты от России, Армении, Беларуси, Камбоджи, Китая, Кубы, Северной Кореи, Индии, Казахстана, Сербии, Судана, Сирии, Кыргызстана, Филиппин, Венесуэлы, Никарагуа, Мали, Эритреи и Зимбабве.

В 2020 году за проект резолюции по Крыму проголосовали 63 страны. Против были 22 государства, а 85 – воздержались.

РФ силой захватила Крым, что является нарушением международного права. Поэтому полуостров следует немедленно вернуть в состав Украины, говорится в документе. Органы так называемой "крымской власти", созданные по инициативе Российской Федерации, вне закона и должны называться "оккупационными органами власти РФ".

Проект резолюции напоминает о политических преследованиях, пытках, произвольных арестах, а также дискриминации украинцев и крымских татар.

Проект резолюции перед голосованием представил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, документ основан на августовском докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Крыму.

Кислица сказал, что проект резолюции содержит ряд требований к оккупационным властям. В их числе обеспечение крымчан пресной водой, прекращение репрессий, снятие запретов на деятельность религиозных групп, препятствие разрушению культурного и природного наследия, создание безопасных условий работы сотрудников СМИ, расследование похищений и освобождение политзаключенных.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Крым – это территория России.

Фокус также писал, что российские военные в следующем году хотят установить на территории Крыма лазерно-оптический комплекс, чтобы отслеживать происходящее в космическом пространстве.