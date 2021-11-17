Комітет Генасамблеї ООН схвалив посилену резолюцію щодо Криму: що в документі

Посилену резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму підтримали 64 країни. Проти виступили 20 країн, серед них – Росія, Білорусь, Північна Корея та Зімбабве.

Третій комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої резолюції щодо стану прав людини в анексованому Криму. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Документ вперше зафіксував підтримку Кримської платформи. У ньому міститься заклик до Росії звільнити українських політв'язнів та забезпечити права кримськотатарського народу.

Міністр подякував членам ООН, які підтримали проєкт резолюції. Сам документ можуть ухвалити на сесії Генасамблеї ООН у грудні.

Як голосували за резолюцію щодо Криму?

Резолюцію підтримали представники 64 країн, а утрималися – 94. Проти виступили делегати від Росії, Вірменії, Білорусі, Камбоджі, Китаю, Куби, Північної Кореї, Індії, Казахстану, Сербії, Судану, Сирії, Киргизстану, Філіппін, Венесуели, Нікарагуа, Еритреї та Зімбабве.

2020 року за проєкт резолюції щодо Криму проголосували 63 країни. Проти були 22 держави, а 85 – утрималися.

РФ силоміць захопила Крим, що є порушенням міжнародного права. Тому півострів варто негайно повернути до складу України, йдеться у документі. Органи так званої "кримської влади", створені з ініціативи Російської Федерації, поза законом і мають називатися "окупаційними органами влади РФ".

Проєкт резолюції нагадує про політичні переслідування, тортури, довільні арешти, а також дискримінацію українців та кримських татар.

Проєкт резолюції перед голосуванням подав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. За його словами, документ заснований на серпневій доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини у Криму.

Кислиця сказав, що проєкт резолюції містить низку вимог до окупаційної влади. Серед них забезпечення кримчан прісною водою, припинення репресій, зняття заборон на діяльність релігійних груп, перешкода руйнуванню культурної та природної спадщини, створення безпечних умов роботи співробітників ЗМІ, розслідування викрадень та звільнення політв'язнів.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Крим – це територія Росії.

Фокус також писав, що російські військові наступного року хочуть встановити на території Криму лазерно-оптичний комплекс, щоб відстежувати те, що відбувається в космічному просторі.