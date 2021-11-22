Це неможливо. Україна не подаватиме воду до Криму до деокупації, — Верещук

За словами міністерки реінтеграції, 21 листопада набрав чинності закон про відміну вільної економічної зони з півостровом, який передбачає заборону поставок законодавчо.

Віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про те, що Україна не подаватиме воду на окупований півострів. Про це повідомляють "Вести" із Херсонської області.

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За словами міністерка, з 21 листопада набрав чинності закон про відміну вільної економічної зони в Криму. Цей закон передбачає заборону водопостачання на тимчасово окуповану територію до відновлення конституційного ладу України.

"Ми хочемо зробити так, щоб не було навіть шансів на те, щоб вода з'явилася, навіть якщо ми політично хочемо комусь щось довести", — наголосила Верещук.

При цьому вона додала, що для стримування води в Північно-Кримському каналі вже добудовують греблі. Наразі вона готова вже на 90%.

Як заявила віцепрем'єрка, у планах також взяти на баланс Мінреінтеграції КПВВ на адмінпункті з окупованим Кримом. Там планується запустити 4 електромобілі для перевезення громадян між пунктами пропуску.

Нагадаємо, комітет Генасамблеї ООН схвалив посилену резолюцію щодо Криму, яку підтримало 64 країни. У ній закликається до звільнення українських політв'язнів, необхідності забезпечення прав кримськотатарського народу та підтримується Кримська платформа.