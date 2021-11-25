Отразят ПТУР или ракету. В Германии представили новую систему активной защиты для бронетехники

Система MUSS 2.0 будет состоять из 4 датчиков, которые будут обнаруживать и сбивать любіе ракеты и ПТУРы с цели.

Немецкая компания Hensoldt разрабатывает новую систему активной защиты MUSS 2.0 для различного вида бронетехники. Об этом сообщает Army Recognition.

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Система защиты будет предназначаться для БТР, БМП, а также танков. Она будет способна обнаруживать и отражать новые возникающие угрозы в виде ракет, снаряд или наведения лазеров. Эти системы будут способны обнаруживать все виды перечисленного оружия в два раза лучше.

В дальнейшем планируется, что MUSS 2.0 научится обнаруживать лазерные дальномеры второго поколения. Это позволит сбивать с цели управляемые ракеты, которые используют для прицеливания лазер. Активная система защиты сможет не только увеличить способность по выявлению атаки, но и возможность выявления угроз.

Второе поколение MUSS снижает вероятность поражения противотанковой управляемой ракеты или оружия с лазерным наведением. Системам состоит из 4 датчиков:

датчик оповещения

центрального блока

ИК постановщик помех

датчик предупреждения

Датчик предупреждения будет обнаруживать приближающиеся ракеты и передавать сигнал центральному блоку. Центральный блок будет запускать инфракрасные помехи и/или пиротехническую контрмеру.

За последние восемь лет MUSS первого поколения уже поставлен для более 350 БМП "Puma".

Напомним, в Великобритании показали "щит" для защиты бронетехники от ракет и ПТУРов. Система будет работать сразу на двух уровнях. На первом обнаруживать цель и попытаться сбить ее с курса, а на втором — физически уничтожить ракету.