Відіб'ють ПТКР чи ракету. У Німеччині представили нову систему активного захисту для бронетехніки

Система MUSS 2.0 складатиметься з 4 датчиків, які будуть виявляти та збивати будь-які ракети та ПТКРи з цілі.

Німецька компанія Hensoldt розробляє нову систему активного захисту MUSS 2.0 для різноманітної бронетехніки. Про це повідомляє Army Recognition.

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Система захисту призначатиметься для БТР, БМП, а також танків. Вона буде здатна виявляти і відбивати нові загрози, що виникають у вигляді ракет, снарядів або наведення лазерів. Ці системи будуть здатні виявляти всі види переліченої зброї вдвічі краще.

Надалі планується, що MUSS 2.0 навчиться виявляти лазерні далекоміри другого покоління. Це дозволить збивати з мети керовані ракети, які використовують для прицілювання лазера. Активна система захисту зможе не тільки збільшити здатність до виявлення атаки, а й можливість виявлення загроз.

Друге покоління MUSS знижує ймовірність ураження протитанкової керованої ракети або зброї з лазерним наведенням. Системам складається з 4 датчиків:

датчик оповіщення

центрального блоку

ІЧ постановник перешкод

датчик попередження

Датчик попередження виявлятиме ракети, що наближаються, і передаватиме сигнал центральному блоку. Центральний блок запускатиме інфрачервоні перешкоди та/або піротехнічний контрзахід.

За останні вісім років MUSS першого покоління вже поставлено понад 350 БМП "Puma".

Нагадаємо, у Великій Британії показали "щит" для захисту бронетехніки від ракет і ПТКРів. Система працюватиме одразу на двох рівнях. На першому виявлятиме ціль і буде пробувати збити її з курсу, а на другому — фізично знищити ракету.