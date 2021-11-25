Полет Валькирий. США и Китай соревнуются в создании роев беспилотников с коллективным разумом

Будущие войны могут стать войнами автономного ИИ, объединенного в стаи

Вашингтон и Пекин вкладывают миллиарды долларов в разработку военной робототехники, способной вести автономные боевые действия так же скоординированно, как волчья стая. Противостояние продолжается уже несколько лет. В 2016 году Соединенные Штаты впервые продемонстрировали 103 воздушных дрона, летящих вместе роем, который чиновники Министерства обороны описали как "коллективный организм, разделяющий один распределенный мозг для принятия решений и адаптирующийся друг к другу, как стаи в природе". Несколько месяцев спустя Китай представил рой из 119 дронов. Об этих и других технических новинках новой гонки вооружений читайте в статье Фокуса "Синтетические организмы, беспилотные системы и роботы. Технологии и угрозы войн будущего".

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Некоторые эксперты в Америке полагают, что инвестирование в эскадрильи БЛА выгоднее, чем продолжение выпуск самого дорогого в истории вида вооружения F-35 Joint Strike Fighter (единого ударного истребителя) – многолетнего проекта, который в целом должен обойтись в $1,3 трлн.

Напомним, что авторы доклада "Набирая силу, собирая бурю" Стэнфордского проекта AI100 считают, что ИИ может способствовать шпионажу и массовому убийству людей.