Політ Валькірій. США та Китай змагаються у створенні роїв безпілотників із колективним розумом

Майбутні війни можуть стати війнами автономного ШІ, об'єднаного в зграї.

Вашингтон і Пекін вкладають мільярди доларів у розробку військової робототехніки, здатної вести автономні бойові дії так само скоординовано, як вовча зграя. Протистояння триває вже кілька років. У 2016 році Сполучені Штати вперше продемонстрували 103 повітряні дрони, що летять разом роєм, який чиновники Міністерства оборони описали як "колективний організм, котрий розділяє один розподілений мозок для ухвалення рішень та адаптується один до одного, як зграї в природі". Кілька місяців по тому Китай представив рій зі 119 дронів. Про ці й інші технічні новинки нової гонки озброєнь читайте у статті Фокусу "Синтетичні організми, безпілотні системи та роботи. Технології та загрози воєн майбутнього".

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Деякі експерти в Америці вважають, що інвестування в ескадрильї БЛА вигідніше, ніж продовження випуску найдорожчого в історії виду озброєння F-35 Joint Strike Fighter (єдиного ударного винищувача) — багаторічного проєкту, який загалом має коштувати $1,3 трлн.

Нагадаємо, що автори доповіді "Набираючи силу, збираючи бурю" Стенфордського проєкту AI100 вважають, що ШІ може сприяти шпигунству та масовому вбивству людей.