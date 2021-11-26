Тестируют РЭБ. Спутник Sentinel-1 вновь зафиксировал блокировку сигнала с территории РФ (фото)

По утверждению OSINT-блогера, тестируется новая технология радиоэлектронной борьбы для развертывания в реальных условиях под российским Воронежем.

Европейский путник Sentinel-1, занимающийся радиолокационной фиксацией, зафиксировал попытку блокировки сигнала с территории одного из полигонов под Воронежем и недалеко от Лисков (Воронежская область). Об этом сообщает OSINT-блогер Putin is a Virus в Twitter.

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OSINT — это разведка на основе открытых данных.

Сообщается, что после июльского случая блокировки, 29 сентября, а затем и 13 ноября европейский спутник Sentinel-1 фиксировал помехи, которые шли с Воронежа и Лисков. Вероятно, Россия тестирует новую технологию радиоэлектронной борьбы, но в условиях реального применения и дальнейшего развертывания.

29 сентября в районе Воронежа был зафиксирована блокировка сигнала.

"Пик сигнала приходился на большой военный полигон, вероятно, тестируется новое средство борьбы, тестируемое в условиях реального применения", — указывается в подписи к изображению.

13 ноября был зафиксирован схожий сигнал, но уже с территории к юго-западу от Лисков.

[ + – ] Карта, где фиксировали помехи

Напомним, в июле было зафиксировано три вспышки помех, но последняя из них имела совершенно иной характер, который может говорить о тестировании РЭБ.